Unsere Lieblingsmärchen - Vom Aschenputtel bis zur Salzprinzessin

23.12.2017 | 01:28:30 Min. | Verfügbar bis 30.12.2017 | WDR

"Es war einmal eine große, öffentlich-rechtliche Senderfamilie. Die war sehr stolz auf all die schönen Geschichten, die sie ins Land sendete. Doch eines Tages, als sie die Menschen mit einem schönen Märchen erfreuen wollten, stellten sie fest, dass in ihren Regalen nur noch alte Schinken rumlagen. Also trommelten sie die besten Schauspieler des Landes zusammen, schickten Boten aus, um die schönsten Plätze zu finden und begannen, aus all den schönen Märchen wunderschöne Filme zu machen ..." Autor/-in: Heiko Schäfer