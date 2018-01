Stunksitzung: Döner for one

Was wäre Silvester ohne den Fernseh-Klassiker "Dinner for One"? Kein richtiges Silvester... Jetzt hat das Ensemble der Kölner Stunksitzung das beliebte Thema neu übersetzt: und zwar ins Türkische! Moderatorin Biggi Wanninger präsentiert die "Stunksitzung: Döner for One". Darin feiert Tante Hatice ihren Geburtstag auf der bekannten türkischen Geschäftsmeile Keupstraße. In der türkischen Grillstube Üschgürüm stößt sie mit Besitzer Murat bei Döner und Zwiebeln auf ihre türkischen Freunde und Verwandten an, die allerdings alle fernab in ihrer Heimat Türkei weilen. Oder etwa nicht? Autor/-in: Jana Gerich