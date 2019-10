So lacht NRW

Comedy . . 01:28:25 Std. . Verfügbar bis 15.10.2019. WDR.

Zuhause ist es doch immer noch am Schönsten! Und das nicht zuletzt wegen des unvergleichbaren Humors in Ruhrgebiet und Umgebung. Um das zu demonstrieren und sich gemeinsam dem "Zuhause" von der lustigen Seite zu nähern, hat Bernd Stelter in einer neuen Folge "So lacht NRW" eine kompetente Fachrunde eingeladen.