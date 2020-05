Jürgen B. Hausmann: "Korona, Krise, Klopapier"

Comedy . . 43:45 Min. . UT . Verfügbar bis 08.05.2021. WDR. Von Jürgen Beckers.

"Kleinkunst im Auto", damit meint man aktuell in Eschweiler in der Städteregion Aachen nicht etwa die kunstvoll umhäkelte Rolle Klopapier auf der so genannten Hutablage, sondern eine neue Veranstaltungsreihe: Wie in einem Autokino können kleinkunstbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen, was Künstler und Künstlerinnen auf dem Drieschplatz live auf einer Bühne zum Besten geben.