D'r Baum fängt am Nadeln - Weihnachtliche Hausmannskost mit Jürgen Beckers

25.12.2017 | 58:53 Min. | Verfügbar bis 24.01.2018 | WDR

Ausgerechnet am Heiligen Abend ist bei Jürgen Beckers die Stimmung getrübt. Trotz seiner weitsichtigen Vorplanung, die selbstverständlich in den Genen eines perfekten Hausmannes steckt, trotz festlich gedeckter Tafel, liebevoll verpackter Geschenke und einem weihnachtlich fantastisch dekoriertem Wohnzimmer hängt der Haussegen schief - denn d'r Baum fängt am Nadeln. Autor/-in: Jürgen Beckers