Die Carolin Kebekus Show

Comedy . Teil 4 von 8. . 43:16 Min. . Verfügbar bis 06.09.2021. WDR. Von Claudius Pläging.

In dieser Ausgabe der Carolin Kebekus Show sind gleich zwei Prominente zu Gast: Janin Ullmann und Max Raabe.

Mit Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann spielt Carolin Kebekus das Spiel "Kanzler, Lover, Vater", und mit dem Sänger Max Raabe singt sie gemeinsam ein Duett. Rebecca & Larissa lassen sich in ihrer Rubrik "Wissen macht Äh!" zum Thema E-Autos aus. Außerdem gibt es ein Themenstück, das sich mit "Unsichtbaren Frauen" beschäftigt. Kebekus klärt darüber auf, warum Frauen nicht ganz so gut Klavier spielen können wie Männer und warum Raumfahrerinnen leider an Bord der ISS bleiben müssen.