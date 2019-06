Cantz feiert Otto Waalkes

Comedy . . 43:29 Min. . WDR.

"Ich feiere Otto Waalkes, weil dieser Mann der größte Komiker Deutschlands ist!" Ohne Otto wäre Guido Cantz wohl niemals auf einer Bühne oder vor einer Kamera gelandet, sagt der Entertainer und Moderator über sich selbst. Seit seiner frühesten Kindheit begleitet ihn Otto bis heute nicht nur in seinem beruflichen Schaffen, sondern auch im alltäglichen Leben. Für Guido Cantz gehört das Wissen über Otto mindestens zum Allgemeinwissen, wenn nicht sogar zum Abitur, so verehrt er den gebürtigen Emdener. Und Cantz weiß alles über das Multitalent Otto Waalkes: dass er schon im jungen Alter von elf Jahren Musik machte, Kunstpädagogik studiert hat und in einer WG mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen wohnte. "Da wäre ich gern mit dabei gewesen", begeistert sich Cantz. Autor/-in: Heiko Schäfer