Bielendorfer! - Mit Bettina Böttinger in Bonn

Comedy . . 42:40 Min. . UT . Verfügbar bis 23.12.2020. WDR.

„Bielendorfer!“ ist eine humorvolle Hommage an die jeweilige Gastgeber-Stadt: Mit kleinen Filmen und lustigen Anekdoten, die das jeweilige prominente Kind der Stadt zu bieten hat. In dieser Folge ist Bastian Bielendorfer mit Bettina Böttinger in Bonn unterwegs.