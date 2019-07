Becker, der Entdecker - In und um Paderborn

Becker, der Entdecker. . 43:48 Min. . WDR.

Nach Paderborn und Umgebung, also tief in den Osten von NRW, verschlägt es Jürgen Becker bei der letzten Etappe seiner ebenso spannenden wie ungewöhnlichen Entdeckungsreise. Auch hier sucht er wieder nach Örtlichkeiten abseits klassischer Touristenziele und will dabei herausfinden, ob die Westfalen wirklich so mundfaul sind, wie allgemein behauptet wird.