Berlin Babylon – Staffel 1, Folge 1

Babylon Berlin . . 44:55 Min. . Verfügbar bis 12.11.2019. WDR.

Berlin, im Frühjahr 1929: Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt – alles befindet sich in radikalem Wandel. In dieser Kulisse findet sich der junge Kommissar Gereon Rath aus Köln wieder. Im Rahmen seiner Ermittlungen gegen einen Pornoring stößt Rath bei einer Razzia auf ein brisantes Foto. Der Fall, den er gemeinsam mit Kommissar Wolter begleitet, erfährt so eine unerwartete Wendung. Ein scheinbar simpler Fall, der sein Leben bald für immer verändern wird.