Ausgerechnet Berlin

Ausgerechnet. . 29:16 Min. . UT . Verfügbar bis 22.11.2020. WDR.

Berlin liegt bei Touristen weltweit im Trend. 2018 gab es 32,8 Millionen Übernachtungen. In den letzten zehn Jahren haben sich die Besucherzahlen verdoppelt. Warum besuchen so viele Menschen die Hauptstadt? Und vor allem, was kostet eine Reise nach Berlin? WDR-Reporter Daniel Aßmann findet es heraus.