Ausgerechnet – Weihnachtsbaumschmuck

Ausgerechnet. . 44:10 Min. . Verfügbar bis 10.12.2020. WDR.

Christbaumkugeln, Sterne und Lichterketten – rund eine Viertelmilliarde Euro geben die Deutschen im Jahr für Weihnachtsdeko und Lichterketten aus. Aber was hängen sich die Deutschen an den Baum? Wo kommt der Baumschmuck her? Was kostet die Produktion?