Ausgerechnet - Zoo

03.12.2018 | 28:46 Min. | UT | Verfügbar bis 03.12.2019 | WDR

In Nordrhein-Westfalen gibt es 12 Zoos, so viele wie in keinem anderen Bundesland. 6 Millionen Besucher zählen die NRW-Zoos jährlich. Und alle lassen Geld hier: Fürs Essen, für Souvenirs, das Familienfoto und natürlich für den Eintritt. Klingt nach einem lohnenden Geschäft. Aber wieviel kostet der Zoobetrieb eigentlich? Was bleibt von den Einnahmen übrig?