Ausgerechnet - Hund

Ausgerechnet. . 30:06 Min. . UT . Verfügbar bis 06.01.2021. WDR.

Über 5 Millionen Hunde leben in Deutschland. Ob aus dem Tierheim oder vom zertifizierten Züchter, sie haben eines gemeinsam: sie kosten Geld. Vor der Anschaffung will gut überlegt sein, ob man sich sein Haustier überhaupt leisten kann. Reporter Daniel Aßmann erklärt, wie viel ein Hund kosten kann. Daniel Aßmann rechnet es aus und stößt dabei auch auf Ausgaben, an die ein künftiger Hundebesitzer vielleicht nicht sofort denkt.

Download Video: Ausgerechnet - Hund.