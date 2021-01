Wildtiere in NRW

Alle Augen Auf.... . 43:17 Min. . Verfügbar bis 09.01.2022. WDR. Von Ilka Meier.

In dieser Folge rücken die Wildtiere im bevölkerungsreichsten Bundesland in den Fokus. In den unterschiedlichen nordrhein-westfälischen Regionen tummeln sich unzählige Arten wild lebender Tiere – faszinierend und schützenswert.