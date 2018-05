Leben auf dem Land in NRW

28.05.2018 | 43:39 Min. | Verfügbar bis 28.05.2019 | WDR

In dieser Folge von "Alle Augen Auf..." begeben wir uns auf eine Reise durch das ländliche Nordrhein-Westfalen, tauchen ein in die grüne Seele unseres schönen Bundeslandes. Denn noch nie war die Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land so groß wie heute. Autor/-in: Melanie Didier