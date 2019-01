Wo Pendeln sich lohnt

Aktuelle Stunde | 07.01.2019 | 02:49 Min. | Verfügbar bis 07.01.2020 | WDR | Von Thomas Kramer

In Städten sind Mieten häufig nicht mehr bezahlbar. Die Konsequenz: Ins Umland ziehen und pendeln. Christian Torres Stuch lebt in Unkel am Rhein und fährt jeden Morgen 58 Kilometer nach Köln – mit dem Auto. Schneller und günstiger als mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Manfred Neuhöfer von der B+F Immobilienmarktforschung ermittelt anhand von Wohnort und Immobilienpreisen, bei welcher Strecke sich Pendeln und Umzug ins Umland tatsächlich lohnen.