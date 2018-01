Wir, die Fleischesser-Nation! Und das Tierwohllabel

Lasst die Sau raus - so die deutliche Forderung von Greenpeace. Am ersten Tag der Grünen Woche hat Greenpeace bessere Haltungsbedingungen in Ställen gefordert. Aber was hat sich in der Massentierhaltung nach einem Jahr Tierwohllabel wirklich getan? Wir präsentieren die Fakten. Autir/-in: Udo Müller