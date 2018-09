Wie rechtsextrem ist NRW?

Seit geraumer Zeit blickt die Republik auf die Ereignisse in Chemnitz. Nach dem mutmaßlichen Mord an einem Mann, ist es in der sächsischen Stadt immer wieder zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen gekommen. Unter den Demonstranten befanden sich auch Rechtsradikale. Auch in NRW gibt es eine sehr aktive rechtsextreme Szene.