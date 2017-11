Wie klappt's... mit der Hebamme

Aktuelle Stunde | 28.11.2017 | 06:09 Min. | Verfügbar bis 28.11.2018 | WDR

Obwohl die Zahl der Hebammen in Deutschland im vergangenen Jahr wieder leicht angestiegen ist, herrscht in Nordrhein-Westfalen ein Mangel an den Geburtshelferinnen. Nicht selten können Krankenhäuser Hochschwangere nicht aufnehmen. So wie Jasmin Wolf aus Mönchengladbach. Nach zwei Anläufen in einer Geburtsklinik, musste die 25-Jährige auf ein anderes Krankenhaus ausweichen. Auch Daria Tschaikowskaja hat die Suche nach dem geeigneten Personal viel Kraft gekostet. Doch wie klappt es mit der Hebamme? Zu diesem Thema äußert sich Ruth Piecha von der Bundeselterninitiative „Motherhood“.