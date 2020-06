Wie gut ist die Corona-App?

Aktuelle Stunde. . 04:10 Min. . UT . Verfügbar bis 12.06.2021. WDR. Von Jörg Schieb.

Die App also, über die Wochen lang debattiert und auch gestritten wurde. Gestritten, welche Daten sie erheben soll, ob sie sicher ist und was sie bringt. Denn sie soll dabei helfen, Infektionsketten schnell zu unterbrechen und so weitere Lockerungen zu ermöglichen. Digital-Experte Jörg Schieb berichtet über das, was die Nutzer erwartet.

