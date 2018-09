Warum ist der Osten so anfällig für Rechts?

1989: Die Öffnung der Mauer weckt gewaltige Hoffnungen. Auf Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat. 2018: In Chemnitz standen wütende Bürger Seite an Seite mit Rechtsextremisten. Sozialpsychologin Beate Küpper und Bürgerrechtler Frank Richter erkennen die Trostlosigkeit, die sich in längst in Verbitterung verwandelt hat.