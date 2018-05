Übergewicht bei Kindern

Aktuelle Stunde | 02.05.2018 | 02:36 Min. | Verfügbar bis 02.05.2019 | WDR

Übergewicht ist in Deutschland ein großes Problem. Jeder zweite Erwachsene ist zu dick. Das Problem fängt meist in der Kindheit an. Seit den 90ern hat sich die Zahl fettleibiger Kinder verdoppelt. Ärzteverbände und Krankenkassen schlagen Alarm und fordern die Politik auf, endlich „ernst zu machen“.