Trend "Dry January"

Aktuelle Stunde | 02.01.2019 | 02:08 Min. | Verfügbar bis 09.01.2019 | WDR | Von Andrea Moos

An Silvester dürfen die Sektkorken noch mal knallen, danach wird für einen Monat abstinent gelebt. Die Idee zum sogenannten "Dry January" – also dem trockenen Januar – kommt aus Großbritannien, wird mittlerweile auch in Deutschland immer mehr zum Trend.