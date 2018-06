Streit CDU/CSU - Was treibt Seehofer?

Aktuelle Stunde | 16.06.2018 | 03:07 Min. | Verfügbar bis 16.06.2019 | WDR

Innenminister Seehofer will Geflüchtete an deutschen Grenzen zurückschicken, Kanzlerin Merkel wirbt für eine europäische Lösung. In der CDU hofft man immer noch auf einen Kompromiss. Aus der CSU gibt es kaum Hinweise auf ein Einlenken. In dieser angespannten Lage hat Horst Seehofer nun auch noch die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Jutta Cordt entlassen.