So war's: 10. Jahrestag Notwasserung eines Airbus A320 im Hudson River (15.1.2009)

Aktuelle Stunde | 12.01.2019 | 05:00 Min. | Verfügbar bis 12.01.2020 | WDR | Von Ann-Kathrin Stracke

Chesley Sullenberger landet am 15.01.2009 einen Airbus A 320 auf dem Hudson in NYC - und schreibt damit Luftfahrtgeschichte. Zwei Turbinen sind kurz nach dem Start durch Vogelschlag ausgefallen, den Weg zu Flughäfen in der Umgebung bewertet der Pilot als zu weit und entscheidet sich für den Fluss. Alle Passagiere überleben und Sullenberger steigt zum Held auf.