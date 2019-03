So hart trifft der Brexit NRW

Aktuelle Stunde | 21.03.2019 | 04:45 Min. | UT | Verfügbar bis 21.03.2020 | WDR | Von Torsten Reschke

Noch immer ist unklar, wie Großbritannien die EU verlässt. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung und der University of Sussex ist jedoch sicher, dass ein Brexit das Bruttoeinkommen in Deutschland in Milliardenhöhe schmälert. Nordrhein-Westfalen trifft es im Ländervergleich besonders hart.