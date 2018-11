Sinn und Unsinn des "Black Friday"

Ob "Black Friday", "Black Week" oder "Black-Weekend": In den USA hat die Schnäppchenjagd Ende November schon mehr als 50 Jahre Tradition. Doch auch in Deutschland springen die Geschäfte auf diesen Trend auf. Inzwischen können schon rund 90 Prozent der Deutschen mit dem Begriff "Black Friday" etwas anfangen. Es gibt aber auch Kritik an diesem "Konsum-Tag".