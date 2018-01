Sicherheit an NRW-Bahnhöfen

Aktuelle Stunde | 11.01.2018 | 02:00 Min. | Verfügbar bis 11.01.2019 | WDR

Die Polizei Nordrhein-Westfalen warnt vor großen Sicherheitslücken an unseren Bahnhöfen. Denn Bundespolizei und Sicherheitsdienste sind personell so unterbesetzt, dass sie die vielen Probleme kaum noch bewältigen können. Im Innenausschuss des Landtags gab es deshalb eine Anhörung, in der alle Sachverständigen zu dem Ergebnis kamen: Es muss dringend was passieren. Vor allem an den Hauptbahnhöfen Köln, Aachen und Düsseldorf.