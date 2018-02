Selbstzerfleischung der SPD

Wie Martin Schulz und Sigmar Gabriel zuletzt miteinander umgegangen sind, ist wohl kaum ein leuchtendes Beispiel für Fair Play. Es zwar ist es nicht neu, dass Alpha-Tiere sich gegenseitig wegbeißen, aber in der SPD ist das diesmal sehr öffentlich passiert. Es geht um Macht und um Menschlichkeit: keine Selbstverständlichkeit in der Politik, wie unser Rückblick in die SPD-Geschichte zeigt. Wir fragen Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, warum das so ist.