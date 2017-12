Rückgang von Einbrüchen und Taschendiebstahl

Aktuelle Stunde | 27.12.2017 | 02:47 Min. | Verfügbar bis 27.12.2018 | WDR

Nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes dürfte die Zahl an Wohnungseinbrüchen im Jahr 2017 zurückgegangen sein. Und das zum zweiten Mal in Folge. Die Politik aber auch die Polizei waren in den vergangenen Jahren zunehmend unter Druck geraten. Aufgrund der „dunklen Monate“ kann die Zahl aber noch steigen.