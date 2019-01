Park & Ride in NRW – Nix für Anfänger!

Aktuelle Stunde | 12.01.2019 | 03:20 Min. | Verfügbar bis 12.01.2020 | WDR | Von Thomas Görger

Wenn man sein Auto auf großen Parkplätzen vor der Einfahrt in Ballungsräume abstellt und mit Bus oder Bahn in die Stadt weiterfährt, spart das Zeit und Nerven und schont die Umwelt. Thomas Görger hat in Merzenich bei Köln mit Pendlern über die Praxis gesprochen und fragt Experten, wie man künftige Verkehrsströme in den Griff bekommen könnte.