Panne bei Landtagswahl in Hessen: Fehler bei der Stimmenauszählung

Aktuelle Stunde | 08.11.2018 | 02:18 Min. | Verfügbar bis 08.11.2019 | WDR | Von Meike Hendriksen

Ganze 94 Stimmen mehr als die SPD erzielten die Grünen bei der Landtagswahl in Hessen. Doch das Kräfteverhältnis könnte sich noch einmal ändern. Denn in einem Dutzend Wahlbezirken muss neu gezählt werden. Offenbar ist es bei der Auszählung zu verschiedenen Pannen gekommen. Unter anderem sollen in einigen Bezirken die Ergebnisse geschätzt worden sein.