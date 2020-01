Neue Aussage im Fall Lübcke

Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 15.01.2020. WDR. Von Nils Rode.

Seit mehr als fünf Monaten sitzt Stephan E. in Untersuchungshaft, da er gestand, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses erschossen zu haben. Am Mittwoch (08.01.2020) gab er ein neues Geständnis ab: Auch der 43-jährige Neonazi Markus H. soll direkt an dem Mord beteiligt gewesen sein.