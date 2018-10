Namen auf Klingelschildern - widerspricht das dem Datenschutz?

Verstößt der Name auf dem Klingelschild gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO - oder nicht? Ein Mieter aus Wien klagte dagegen und bekam Recht. Nun werden in Wien die Namensschilder an 220.000 Wohnungen abgeschraubt.