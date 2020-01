Mülheimerin hilft Kängurus im Kampf gegen die Buschfeuer

Aktuelle Stunde. . Verfügbar bis 18.01.2020. WDR. Von Meike Hendriksen.

Seit Oktober wüten in Australien Buschfeuer. Koalas, Kängurus und andere Tiere sind in den Flammen umgekommen. Die verheerenden Brände haben weltweit Solidarität ausgelöst. In Mülheim an der Ruhr näht Gertje Forlong Stoffbeutel für verletzte, verwaiste Kängurubabys.