Marode Schulen - Von wegen Gute Schule 2020

Aktuelle Stunde | 17.01.2018 | 02:54 Min. | Verfügbar bis 17.01.2019 | WDR

Undichte Dächer, bröckelnder Putz, kaputte Fenster und heruntergekommene Toiletten - damit müssen Schüler und Lehrer an vielen Schulen in NRW täglich klarkommen. Bei vielen Gebäuden wurde nicht rechtzeitig auf Sanierung gesetzt. Dieses massive Problem wollte die Landesregierung - wohl bemerkt noch die alte - angehen. Zum 01. Januar 2017 ging das Sanierungsprogramm "Gute Schule 2020" an den Start - mit zwei Milliarden Euro für vier Jahre. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass die Mehrzahl der Schulen marode ist.