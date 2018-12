Luftbelastung in den Städten: Dreckschleuder Binnenschiff

Aktuelle Stunde | 06.12.2018 | 02:47 Min. | Verfügbar bis 13.12.2018 | WDR | Von Julius Hilfenhaus, Cengiz Ünal

Weil immer mehr Gerichte Fahrverbote für schmutzige Dieselautos anordnen, wird die Debatte über die Feinstaubbelastung in den Städten immer heftiger geführt. Gegner von Fahrverboten sagen: Die Binnenschiffe - auf dem Rhein zum Beispiel - sind viel schlimmer als die Autos. Was ist dran an diesem Argument?