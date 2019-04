Kinderschuhe auf dem Marktplatz: Schweigen für Missbrauchsopfer von Lügde

Aktuelle Stunde. . 02:27 Min. . UT . WDR. Von Cosima Gill.

40 Kinder sollen auf einem Campingplatz in Lügde missbraucht worden sein. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Versäumnisse, Versagen, Ermittlungspannen: Seit Wochen bestimmt der Fall die Schlagzeilen. Die Opfer sollen aber nicht in Vergessenheit geraten. Dafür sorgen mehrere Menschen in Hameln. Sie erinnern mit Kinderschuhen auf dem Marktplatz an jeden einzelnen Betroffenen.