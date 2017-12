Kinder verletzen sich durch Böller

Aktuelle Stunde | 30.12.2017 | 01:50 Min. | Verfügbar bis 30.12.2018 | WDR

Bereits vor Silvester haben sich mehrere Kinder mit Böllern schwer verletzt. In Dortmund etwa ist ein Böller in der Hand eines Siebenjährigen explodiert. Der Junge erlitt schwere Verletzungen an Hand und Gesicht.