Kann Schulz die NRW-Basis überzeugen?

15.01.2018 | WDR

„Das ist kein Aufbruch, nicht mal ein Stillstand - Wir verweigern unsere Zustimmung zu weiteren Verhandlungen", so steht es in der heutigen (15.01.2018) Pressemitteilung des SPD Ortsvereins Bochum Hamme. Für die CDU ist es ein „Zwergenaufstand“. Es zeigt aber: Die Unmut an die SPD Basis ist groß, die Zustimmung der Partei zur „Groko“ auf dem Parteitag am Sonntag ist nicht sicher und SPD-Chef Martin Schulz steht weiterhin vor der Herausforderung, die Genossen und Genossinnen für die Koalitionsverhandlungen zu gewinnen