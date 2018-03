Internationaler Frauentag - "Ich bin Feminist"

Aktuelle Stunde | 08.03.2018 | 03:05 Min. | Verfügbar bis 08.03.2019 | WDR

"Ich bin Feminist - Sprechen Sie mich an!" - Mit diesem Schild stellt sich Tim Achtermeyer vom Jugendverband der Grünen in die Fußgängerzone. Er ist überzeugt: Wir brauchen nicht nur Feministinnen, sondern auch Feministen. Tim will mit Menschen diskutieren: Wie steht es um gerechte Bezahlung? Wer kümmert sich ums Kind und pflegebedürftige Angehörige? Ist all das gerecht verteilt? Und was ist mit sexuelle Belästigung? Seine These: Von der Gleichberechtigung der Geschlechter sind wir noch meilenweit entfernt.