In Stellung bringen vor den Koalitionsverhandlungen

Aktuelle Stunde | 02.01.2018 | 02:14 Min. | Verfügbar bis 02.01.2019 | WDR

2018 - und immer noch keine neue Regierung. Aber genau deshalb wird in den nächsten Tagen weiter verhandelt und sondiert. Am Donnerstag trifft sich die CSU zu ihrer traditionellen Klausurtagung, am Sonntag kommen SPD und Union dann zu einer ersten Sondierungsrunde für die Groko zusammen.