Hohe Zahl an Terrorverfahren

Aktuelle Stunde | 23.12.2017 | 02:29 Min. | Verfügbar bis 23.12.2018 | WDR

Im Jahr 2017 hat es in Deutschland rund 1200 Terror-Verfahren gegeben – die meisten mit islamistischem Hintergrund. Die Zahl der der Verfahren beim General-Bundesanwalt hat drastisch zugenommen – sich fast verfünffacht. Erst am Mittwoch wurde in Karlsruhe ein Mann festgenommen, den die Ermittler für einen Gefährder halten.