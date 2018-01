Hochwasserschutz: Baut Deiche!

Aktuelle Stunde | 11.01.2018 | 02:14 Min. | Verfügbar bis 11.01.2019 | WDR

Das aktuelle Hochwasser am Rhein war wenig bedrohlich für die Menschen. Auch weil an vielen Stellen mittlerweile mehr für den Hochwasserschutz getan wird. Aber das wird für die Zukunft nicht reichen, sagen heute die Experten des Klimaforschungsinstituts in Potsdam. Denn die Art der Regenfälle verändere sich durch den Klimawandel so stark, dass in Zukunft viel mehr Menschen Opfer von Hochwasser werden als bisher. Und deshalb die klare Empfehlung: mehr Deiche bauen!