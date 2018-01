Hochwasser-Vorbereitungen rund um Köln

Aktuelle Stunde | 03.01.2018 | 04:46 Min. | Verfügbar bis 03.01.2019 | WDR

Aufgrund des anhaltenden Dauerregens steigen die Pegel der Flüsse in Nordrhein-Westfahlen und damit die Hochwassergefahr. Die ersten Städte bereiten sich bereits auf mögliche Überschwemmungen vor. In Köln wurden beispielsweise die ersten Wege der Rheinpromenade gesperrt. Auch weitere Maßnahmen werden getroffen: So müssen Schiffe auf dem Rhein bereits streckenweise ihre Geschwindigkeit drosseln.