Handyverbot an Schulen

Die Bettine-von Arnim-Gesamtschule in Langenfeld: Das Handy ist überall erlaubt und im Unterricht involviert, das Gymnasium Odenkirchen in Mönchengladbach: Absolutes Handyverbot. Wer erwischt wird, muss es abgeben. Ob das zeitgemäß ist, zweifelt Peter Gathen -Schulleiter der Gesamtschule - an, lieber sollen Schulen am richtigen Umgang arbeiten. Auch das nordrheinwestfälische Schulministerium findet: Schulen können das Handy im Unterricht sinnvoll nutzen. Autor/-in: Meike Hendriksen