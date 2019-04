Grundeinkommen in Deutschland – Utopie oder echte Alternative?

Aktuelle Stunde. . 03:36 Min. . UT . WDR. Von Astrid Houben.

Das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland wird immer wieder diskutiert. In Deutschland gibt es das bedingungslose Grundeinkommen schon - oder zumindest testet ein Berliner Verein den Ansatz, 1.000 Euro monatlich Menschen zur Verfügung zu stellen - ohne das an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Für das Grundeinkommen kann sich jeder bewerben. In einer Verlosung werden die "Gewinner" ermittelt - am 12.03. wurden wieder Bewerber ausgewählt.