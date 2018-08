Großeinsatz Langenfeld

Am Immichrather Platz in Langenfeld im Kreis Mettmann gibt es immer wieder Ärger mit Rockerbanden und Angehörigen arabischer Großfamilien. Die Polizei hat den Platz offiziell als "Gefährlichen Ort" eingestuft. Das bedeutet: Sie darf dort auch vorbeugend verdächtige Personen kontrollieren. Dieses Recht haben die Beamten in der Nacht zum Sonntag (26.08.2018) umfassend genutzt.