Greenpeace-Studie: Städte investieren wenig in sichere Radwege

Aktuelle Stunde | 28.08.2018 | 02:43 Min. | Verfügbar bis 28.08.2019 | WDR

Sicherer Radverkehr in Großstädten: Der Umweltverband „Greenpeace“ hat in einer Studie untersucht, dass Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart nicht mehr als fünf Euro pro Kopf und Jahr für den Radverkehr ausgeben. Mit Pro-Kopf-Investitionen in der Größenordnung von 100 Euro könnten deutsche Städte ihren enormen Rückstand in der Radinfrastruktur aufholen, so Greenpeace.